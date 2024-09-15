В регионе действует особый противопожарный режим.

С 16 по 18 сентября в большинстве районов Владимирской области будет действовать максимальный класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии региона.Ожидается высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, включая появление очагов природных пожаров, которые могут угрожать жилым домам и хозяйственным постройкам, а также возможные загорания торфяников. Кроме того, существует опасность перебоев в электроснабжении, вызванных перегревом трансформаторных подстанций, а также ущерб сельскохозяйственным растениям и плодово-ягодным культурам.