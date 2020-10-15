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Не забудьте включить ТВ!
- Осень бьёт антирекорды.
Ковидные госпитали могут снова открыться и прививки старшему поколению на дому. Уроки первой волны.
- Надеть, значит не заболеть.
Сколько нарушителей приходится на одного человека в маске? Итоги профилактического рейда по магазинам.
- Русский исход.
И к столетию Русского исхода. Об истории русской эмиграции расскажет новая экспозиция во Владимирских Палатах.
- Отличился не только в бою, но и на Всероссийском конкурсе. Владимирский ветеран стал самым возрастным победителем "Диктанта Победы".