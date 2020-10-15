Установлено, что в июне 2020 года пьяный хулиган из Коврова позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил, что он взорвёт здание городской, если ему не передадут один миллион долларов США. Об ..

Установлено, что в июне 2020 года пьяный хулиган из Коврова позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил, что он взорвёт здание городской, если ему не передадут один миллион долларов США. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Миллион мужчина так и не получил, а вот уголовное дело на него завелиОн обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 700 000 рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.