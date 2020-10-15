"Пыль чужих дорог... Владимирские страницы Русского зарубежья". В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная 100-летию Русского исхода.

"Пыль чужих дорог... Владимирские страницы Русского зарубежья". В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка, посвященная 100-летию Русского исхода.В ноябре 1920 года из Крыма и Севастополя ушли корабли со ста пятьюдесятью тысячами человек. Это были представители армии и флота Белых войск, а также гражданское население. Так началась история русской эмиграции - история миллионов русских людей рассеянных по миру. Есть в ней место и нашим землякам.Фотография последнего лечащего врача барона Петра Врангеля. Бывшего с ним до его кончины в апреле 1928-го. Иван Павлович Алексинский - выдающийся русский хирург, уроженец Владимирской губернии. Покинул Россию с Добровольческой армией. Фотографии и газеты подарены его потомком, живущем в Москве.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- То, что сегодня мы собрали такой потрясающий материал об этом самом непростом времени в истории нашего государства,что мы сегодня можем спокойно об этом говоритьи рассказывать нашим детям -для меня это самое главное.Видный политический деятельВасилий Шульгин. Тот,кто принимал отречение последнего русского царя. Один из идеологовБелого движения, эмигрировал за границу. В 1944-ом был задержан в Югославии ивывезен в СССР.Был осужден. После освобождения из тюрьмы жил во Владимире. СветланаМельникова рассказывает как в детстве случайно познакомилась с Шульгиным. Произошло это в 1961 годуво Владимире натроллейбусной остановке, где онабыла вместе с бабушкой.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- И она мне сказала: посмотри, пожалуйста, внимательно вот на этого дедушку, который в шляпе, в сером пальтостоит, опираясь на палку,и запомни этого дедушку на всю жизнь, а когда ты вырастишь, я расскажу , кто это такой. На выставкеличные вещи политика, рояль, на котором он играл. Его подарила музею семья владимирских музыкантов Горецких. В гостях у них много раз бывал Шульгин.Владимирская губерния разделила судьбу страны. Были вынуждены покинуть родину предводитель губернского дворянства Владимир Храповцкий, писатель Иван Шмелёв, поэт Константин Бальмонт, летчик-асс владимирец Иван Смирнов. Все они разделили тяготы эмиграции. В ноябре 1920 года только из Крыма и Севастополя на кораблях покинуло Россию навсегда150 тысяч российских граждан.Владимир Кочин,исполнительный директор фонда "Русский мир":Мне трогательно участвовать в открытии этой выставки. На самом деле она посвящена одному из самыхтрагических событий в истории России . Русскому исходу когда страна разделилась на тех, кто был вынужден бежать и кто остался. И как раз русская эмиграция, которая по всему мируразошлась по многим из них вообще в мире судиликто такие русские!Наши соотечественникивнесли огромный вклад в мировую науку и культуру и пронесли, и передали внукам свою любовь к Отечеству.Мигель Паласио, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературыимени М.И. Рудомино:- Эта выставка является одним из открытий года 100-летия Русского исхода в России, потому что в силу условий пандемии, таких крупных мероприятий, по крайней мере я, не знаю, особенно в крупных городах. И вот Владимир стал сегодня столице возвращения русской эмиграции - по крупицам, по книжечке, по журналу,по фотографии - на Родину. Мы не ищем правых и виноватых, говорят организаторы выставки. В Гражданской войне нет и не может быть победителей. За огромной трагедией страны стоят миллионы сломанных судеб. Задача музейщиков открывать неизвестные страницы в истории русской эмиграции.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.