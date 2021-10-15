Из-за работ по подключению резервного трубопровода в рамках реконструкции коммуникаций в районе Рпенского проезда жители Владимира на сутки останутся без тепла. Об этом сообщает ..

Из-за работ по подключению резервного трубопровода в рамках реконструкции коммуникаций в районе Рпенского проезда жители Владимира на сутки останутся без тепла. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского филиала «Т Плюс».Подача ресурса будет прекращена с 08:00 18 октября до 08:00 19 октября.Энергетики заменят 342 метра труб разного диаметра, установят новый прибор учёта, а также воздушные сети кабельных линий электропередач.Новые сети оснастят системой диспетчерского контроля, позволяющего в режиме реального времени получать информацию о состоянии коммуникаций.«Работы продлятся до конца 2021 года. Реконструкция будет проходить без отключения потребителей. Ограничение подачи теплоносителя будет производиться только на время технологических переключений», - уточнили в пресс-службе компании.