На Соловьином пруду во Владимире прошла экологическая акция в рамках общегородского субботника -...

На Соловьином пруду во Владимире прошла экологическая акция в рамках общегородского субботника - сообщает пресс-служба городской администрации.Прибрежную зону чистили почти 80 человек: убирали с берегов Соловьиного пруда сломанные ветки и прочий мусор, оттирали от «наскальных» надписей элементы детской площадки и красили спортивные тренажеры. Кроме того, вдоль пруда высадили 20 саженцев кустарника пузыреплодника пурпурного.Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров напомнил, что местные жители и работники мэрии занимаются сохранением и реабилитацией пруда начиная с 2015 года. Расчищено дно, приведена в порядок водная гладь, с берега вывезены старые гаражи и бытовой хлам, обустроены прогулочные дорожки, установлены лавочки и освещение.Фото: администрация города Владимира