Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы района по вопросу...

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы района по вопросу защиты её права на получение льготных лекарств.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, женщина наблюдается в ГБУЗ ВО «Собинская РБ» с диагнозом «глаукома глаз». В январе-марте текущего года ей неоднократно выписывались рецепты для прохождения эффективного лечения. Однако пациентка не была своевременно обеспечена выписанными ей лекарствами бесплатно, рецепты находились на отсроченном обслуживании в аптечном пункте. Пенсионерка вынуждена была приобретать лекарственные препараты за свой счет.По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление к Департаменту здравоохранения региона, ГБУЗ ВО «Собинская РБ» о возложении обязанности принять меры к бесплатному обеспечению заявительницы лекарственными препаратами на весь период нуждаемости и взыскании денежных средств, затраченных на приобретение лекарств.Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время женщина обеспечена лекарственными препаратами для продолжения курса лечения.Фото: freepik