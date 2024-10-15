Алые закаты, призрачные сумерки и ночное небо – главные герои этих пейзажей. Уникальное собрание полотен из Ярославского художественного музея «Тихие вечера. Лунные ночи» представлены в

Алые закаты, призрачные сумерки и ночное небо – главные герои этих пейзажей. Уникальное собрание полотен из Ярославского художественного музея «Тихие вечера. Лунные ночи» представлены в центре пропаганды ИЗО. На экспозиции произведения 19 века, советской эпохи и современных художников. Можно отследить все этапы развития русской живописи. Жанры самые разные. Объединяет одно – идиллия вечернего покоя. Гармония