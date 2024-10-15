Самая крупная авария произошла в Муроме.

Отопительный сезон во Владимирской области осенью-2024 начался с коммунальных проблем.Самая крупная авария произошла в Муроме 11 октября. В результате без снабжения осталась половина города. На сети первого контура районной котельной №1 случилась утечка. Трубу прорвало на Советской улице.Уже вечером 11-го числа горячую воду вернули. Но людям все равно пришлось спать с обогревателями. Только утром 14 октября отопление в Муроме окончательно включили.Аналогичные ситуации сложились во Владимире и Коврове.«По каждому случаю дал поручение руководителям муниципалитетов доложить отдельно: почему тепло не дали вовремя и почему возникли порывы сразу после включения отопления», — указал губернатор Александр Авдеев.