Об этом сообщили в региональном правительстве.

Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Сергей Мартынов.Он занимал должность с 2005 по 2013 годы, курируя социальный блок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Также Мартынов был начальником управления муниципальным имуществом в мэрии. О его смерти стало известно во вторник, 15 октября. Сергей родился в Переславле-Залесском. Он учился во Владимирском политехническом институте, позже окончил РАНХиГС. С 1980 года начал карьеру.В апреле 2013 года Мартынов перестал работать по госслужбе. Дата церемонии прощания пока неизвестна.Редакция приносит соболезнования близким и родным.