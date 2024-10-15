Спортзал в средней школе №2 Лакинска должен был быть отремонтирован 20 июня, но работы так и не закончены. Контракт, заключенный между учебным заведением и ИП в марте стоил 3,2 миллиона рублей,

Спортзал в средней школе №2 Лакинска должен был быть отремонтирован 20 июня, но работы так и не закончены. Контракт, заключенный между учебным заведением и ИП в марте стоил 3,2 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Поскольку зал так и не отремонтирован, заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, а предприниматель попал в реестр недобросовестных поставщиков.