Новая баскетбольная площадка открылась по адресу улица Мира, 36 во Владимире. Это первый центр уличного баскетбола в городе, рассказали Дмитрий Наумов и Александр Авдеев в соцсетях. На

Новая баскетбольная площадка открылась по адресу улица Мира, 36 во Владимире. Это первый центр уличного баскетбола в городе, рассказали Дмитрий Наумов и Александр Авдеев в соцсетях. На площадке будут проводиться соревнования разных уровней. Для всех желающих центр открыт с утра до вечера. кроме баскетбольной площадки, там есть тренажеры и пространство для занятий уличной гимнастикой. Из