Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области понизилась на 8,5%. Со 7 по 13 октября (41 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 10 081 человека жителей области и 2 850 владимирцев. Об

Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области понизилась на 8,5%. Со 7 по 13 октября (41 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 10 081 человека жителей области и 2 850 владимирцев. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. По сравнению с предыдущей неделей, зарегистрирован рост заболеваемости в детских возрастных группах 0-2 и 3-6 лет. Также стало