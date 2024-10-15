Художник-монументалист Кирилл Ведерников из Вязников расписал вход в Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Он изобразил князя в иконописно-авангардном стиле, рассказали в пресс-службе

Художник-монументалист Кирилл Ведерников из Вязников расписал вход в Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Он изобразил князя в иконописно-авангардном стиле, рассказали в пресс-службе правительства со ссылкой на сообщество «Вязники & Ярополч.ру». Художник использовал пастельные тона с яркими акцентами. Образ Александра Невского символизирует хранителя духовного наследия нашей культуры. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: «Вязники & Ярополч.ру»