20-летнего жителя Александрова подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. У 15-летнего подростка имелся долг – 1000 рублей. Мальчик был должен не фигуранту, а его знакомому. По

20-летнего жителя Александрова подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. У 15-летнего подростка имелся долг – 1000 рублей. Мальчик был должен не фигуранту, а его знакомому. По информации источника «Шестого канала», потерпевший летом подрабатывал в магазине бытовой техники. Как-то раз его напарник попросил его подменить. Но приятель сделал что-то не так и коллегу оштрафовали на 1000