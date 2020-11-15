Полезные привычки нужны не только людям!

Друзья , давайте сделаем мир чище! С таким призывом этим утром- герои репортажа Любови Истратовой. Домашняя собака Деметра каждый день выходит на уборку города.- Пошли. Уносим мусор, понесли мусор. Хорошо, умничка!Полезные привычки нужны не только людям! Выпускница ВлГУ Кристина Аманн смогла воспитать в своем питомце очень похвальный навык - каждую прогулку её собака Деметра, для своих Деми, собирает и выкидывает мусор.Кристина Аманн - хозяйка собаки:- Это началось совершенно случайно. Во время одной из прогулок по парку мы увидели как люди оставили после себя мусор, разные бутылки из-под сока, из-под газировки, ну и наша собака просто решила потрепать эти бутылочки, использовать их как игрушку, а я ей предложила донести их до мусорки. Несколько бутылок мы отнесли, она поняла, что это весело, это интересно. И она стала сама уже искать бутылки и относить их к мусорному контейнеру.Когда-то хвостатый друг Кристины был найден в Рязанской области возле деревни под названием Ранние Всходы. Девушка решила связать этот факт с именем животного и, как истинная поклонница мифологии, назвала собаку Деметрой - богиней плодородия и земледелия.- Дай лапу. Хорошо! Лежать! Молодец.Кристина - прирожденный дрессировщик, хоть и воспитывает питомца интуитивно. И пусть собака не всегда осознает, что от неё хотят, все равно радостно рвется исполнить любое желание хозяина. Вот так Кристине удается превратить игру в небольшую экологическую акцию. А добродушной Деметре на одной из последних прогулок даже удалось помочь маленькой землячке побороть панический страх перед животными. Это было её первое прикосновение к собаке.- Не надо так бояться! Она очень добрая! Вот! Молодеец!Вишневский писал: "Боже, помоги мне стать тем, кем я кажусь своей собаке". Так пусть вашим питомцам не просто кажется. Убираем за собой мусор и делаем экологические привычки нормой для всей семьи.Любовь Истратова, Мария Хорева. "Вести-Владимир".