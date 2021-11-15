В деревне Поздняково отсыплют щебнем 500 метров проезжей части.

В деревне Поздняково Вязниковского района 500 метров дороги отсыплют щебнем взамен на поголовную вакцинацию от коронавируса со стороны местных жителей.Как сообщают коллеги из местного издания , что в деревне иммунизацию прошли уже свыше 80% человек.«Заразы у нас сейчас нет. На своём примере могу смело сказать, что не стоит верить мифам и страшилкам. Призываю других последовать нашему примеру», - отметила староста населённого пункта Нина Шилова.Ранее подсыпкой занимались местные автомобилисты. Теперь отрезок отремонтируют за счёт районного бюджета.Как подчеркнул замглавы МО Октябрьское Глеб Аникин, администрация Вязниковского района поощрила селян за стремление защититься от ковида.Первую партию щебёнки уже привезли. В ближайшее время её раскатают по проезжей части.Напомним, что по закону обязанности по содержанию муниципальных дорог и без этого лежат на плечах чиновников.