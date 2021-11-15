Петли уже отсыпаны песком, вбиты сваи, прокладываются дренажные системы. Часть новой платной трассы уже заасфальтирована, а отрезок от Москвы до развязки готов почти на 100%.

Во Владимирской области строительство федеральной трассы М-12 дошло до развязки с автомагистралью М-7. Две дороги соединят под Лакинском.Пересечение будет примерно на 100 метрах от Южного обхода Владимира. В результате появится транспортный узел, соединяющий платную магистраль «Москва-Казань», Южный объезд столицы Владимирской области, «семёрку» и, так называемый, подъезд к Иванову.Петли уже отсыпаны песком, вбиты и продолжают вбиваться сваи, прокладываются дренажные системы. Часть новой платной трассы уже заасфальтирована, а отрезок от Москвы до развязки готов почти на 100%.Вблизи Колокши и Одерихино, по договорённости между местными жителями и Автодором, строится путепровод, который соединит деревни.