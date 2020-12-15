Госавтоинспекция предупреждает водителей об осложнении погодных условий.

В Александровском районе произошло страшное ДТП. Утром на 98 км трассы М-8, около деревни Дворики водитель «Газели» врезался в движущийся в попутном направлении большегруз. Водитель «Газели» погиб. Возможно, он уснул за рулем. Подробности и причины автоаварии уточняются.Госавтоинспекция предупреждает водителей об осложнении погодных условий. В связи с изменением погоды рекомендуется выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не забывать о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги значительно снижается.