«РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы, интегрированной с единой государственной системой

«РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы, интегрированной с единой государственной системой идентификации. В декабре 2020 года «Ростелеком» приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе. Актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии COVID-19 и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить