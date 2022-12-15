На одну вакансию откликается менее трех человек.

Во Владимирской области в ноябре на одну вакансию приходилось менее трёх откликов, что в два раза ниже среднестатистического показателя в 6 отзывов. Результаты исследований опубликовал сервис hh.ru.Специалисты отмечают рост дефицита кадров. Уровень конкуренции за рабочие места в 33-ем регионе снижается пятый месяц подряд. Для сравнения, в июле на одно место в среднем владимирцы присылали 3,4 резюме. Больше всего кадровый голод сказывается на банковской сфере, строительстве, продажах и производстве.Вывод прост: во времена санкций, боевых действий и мобилизации жители не стремились менять работу. Добавим, что в ноябре насчитывалось восемь тысяч вакансий и около 23 тысяч резюме. Уровень безработицы в 33-ем регионе составляет порядка 2,5%.