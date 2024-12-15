Прокурор добивается сноса трех аварийных домов в Камешково. Многоквартирные жилые дома №13 на улице Абрамова, №4 и №6 на улице Карла Либкнехта признали аварийными и подлежащими сносу.

Прокурор добивается сноса трех аварийных домов в Камешково. Многоквартирные жилые дома №13 на улице Абрамова, №4 и №6 на улице Карла Либкнехта признали аварийными и подлежащими сносу. Расселение завершили в 2023 году. Но сносить «заброшки» никто не торопился. Во время осмотра зданий выяснилось, что части инженерных конструкций и крыши нет, а внутри валяется много строительного