А вы знаете, что храмы тоже путешествуют? Причем не только во времени. А и в пространстве.

А вы знаете, что храмы тоже путешествуют? Причем не только во времени. А и в пространстве.И во Владимире есть такой храм, который называют путешественником. Это церковь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Когда-то день 16 января повлиял на ее историю, сделав ее еще более невероятной.Поруганный храм и лишенный регистрации непокорный священник. Их судьбоносная встреча произойдет зимой 1992 года. Отец Маркелл- в миру Михаил Егоровский- не сможет пройти мимо развалин, оставшихся от церкви Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Его сын Виктор вспоминает, как в детстве гулял мальчишкой возле этого заброшенного места.Виктор Егоровский, протоиерей, настоятель храма Сретения Владимирской иконы Божьей матери : "Он был вросшим в землю полностью. Из притвора было вывезено 20 кг мусора.Роспись была полностью утрачена".Благодаря стараниям отца Маркелла, храм оживет, будет восстановлен и заново расписан. Его внутреннее убранство украсят и спасенные отцом Маркеллом иконостас и мощи. Их во времена гонений в порушенных церквях собирал святитель Афанасий Сахаров. Прихожане вернут в храм и икону Богородицы 19 века, спасенную от костра, когда храм закрывали в советское время. Каждый месяц 15 числа в Свято - Сретенскую церковь будут приходить и приезжать сотни людей за благословением самого авторитетного священнослужителя Владимира. Служба об исцелении тяжело больных и одержимых будет длиться по 5 часов. И только отцу Маркеллу в нашей области будет дано благословение на такое служение. Его особый дар - исцелять от недугов - люди и сегодня называют настоящим чудом.В 2003 журналист ГТРК "Владимир" Елена Белая и режиссер Ирина Благонравова сняли документальный фильм "Пастырь". Благодаря им сохранились эти уникальные кадры. В фильме - вся линия судьбы отца Маркелла, потомка известного княжеского рода Бельских . Духовную династию Егоровских можно проследить с 1482 года.Елена Егоровская, супруга отца Виктора : "Одна из ветвей этих священников спрятала в Вологде мальчика, который стал со временем Преподобным Галактионом Вологодским".Гонимые за православие еще со времен Ивана Грозного, потомки Бельских - Егоровские будут объявлены "вне общества" и в советские времена. Отец Маркелл - сын репрессированного священника, отказавшегося отречься от Бога, с детства познает нужду, голод, будет видеть смерть и страдания, но посвятит себя служению людям и Богу.На территории бывшей Солдатской слободы каменный храм, каким мы его знаем сегодня, возведут в 1809 году. Но его история на самом деле насчитывает уже 8 веков. Ведь своим появлением он обязан Андрею Боголюбскому еще в 12 веке. Именно Великий князь повелел устроить деревянную церковь в 1164 году в честь Сретения иконы Божьей Матери .Михаил Егоровский, священник, клирик храма Сретения Владимирской иконы Божьей матери : "Сретение Божьей Матери во Владимире - это когда Боголюбский на ладьях, лодках из Боголюбова привез икону Божьей Матери во Владимир. В честь этого события был построен храм только на Клязьме. А потом был разобран и сюда перенесен".Память о событии сохранилась чудом. Во время ордынского нашествия в 1238 году деревянная церковь будет сожжена. Упоминание о ней найдут только в 17 веке в патриарших окладных книгах. Сретенскую церковь восстановят, припишут к Успенскому собору. Но по просьбе жителей перенесут в появившуюся тогда Солдатскую слободу - ныне Перекопский городок. Жирную точку в его существование лишь 16 января 1940 года попытается поставить Верховный Совет РСФСР. Почти на полвека храм превратят в военный склад, затем в деревообрабатывающий кооператив. В таком удручающем состоянии ее и найдет отец Маркелл. Храм и сегодня нуждается в ремонтных работах, в частности, это касается пола. Разработан и проект благоустройства территории. История пережившего века Сретенского храма не прерывается, как и ниточка древней династии священнослужителей Егоровских.Татьяна Воронцова, Ирина Благонравова, Андрей Синягин "Вести - Владимир".