Присоединяемся в эти выходные к полезному делу - Всероссийской акции "Серая шейка". В нашем регионе 2 дня будет проходить учет зимующих водоплавающих птиц.
Присоединяемся в эти выходные к полезному делу - Всероссийской акции "Серая шейка". В нашем регионе 2 дня будет проходить учет зимующих водоплавающих птиц.
Считать уток могут все желающие. Прекрасное и полезное занятие для всей семьи. Выбирайте не замёрзший водный объект на вашей территории. Собирайте всю информацию о водоплавающих обитателях на нем, запишите все подробности.
Денис Дуденков, завотделом природы ВСМЗ : «Сегодня стартует проект по учету водоплавающих зимующих птиц «Серая шейка». Значение этих птиц велико. Они относятся к охотничьим промысловым видам. Люди могут помочь им перезимовать, например, подкормкой. Присоединяемся к этой акции, которую проводит Союз охраны птиц России. Подробности можно увидеть на сайте дирекции особо охраняемых территорий и союза охраны птиц».
Собрав всю информацию, вы можете отправить ее на почту Союза охраны птиц России [email protected]
Все уточнения перед подсчетом посмотрите на их сайте.