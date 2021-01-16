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<a href="https://33live.ru/novosti/16-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-poschitayut-zimuyushhix-utok.html" target="_blank">Во Владимирской области посчитают зимующих уток</a> - Присоединяемся в эти выходные к полезному делу - Всероссийской акции "Серая шейка". В нашем регионе 2 дня будет проходить учет зимующих водоплавающих птиц.