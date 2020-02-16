Из-за непогоды воозможны чрезвычайные происшествия

Главное управление МЧС России по Владимирской области по данным прогноза Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об усиление юго-западного ветра в регионе с первой половины ночи 17 февраля.Ветреная погода сохранится утром и днём в понедельник. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Непогода может спровоцировать порыв линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев. Владимирцам советуют учитывать сложные погодные условия и не терять бдительность.