Шестеро жителей Гусь-Хрустального подозреваются в организации подпольных азартных игр.

Шестеро жителей Гусь-Хрустального подозреваются в организации подпольных азартных игр.На них заведено дело за проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, совершенные группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, в период с июля 2018 года по февраль 2021 года подозреваемые, оборудовав помещения в зданиях по улицам Калинина и Интернациональная города Гусь-Хрустальный под игровые залы, разместили в них персональные компьютеры с уже установленным программным обеспечением для проведения азартных игр.Следователем СК России совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с региональным ОМОН Росгвардии в ходе проведенных обысков в игровых точках и местах жительства организаторов незаконной деятельности изъяты денежные средства в размере более 250 тысяч рублей и игровое оборудование – 8 компьютеров и 9 терминалов.Все фигуранты задержаны на территории Владимирской области. В отношении одного из мужчин судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных соучастников – подписка о не выезде и надлежащем поведении.