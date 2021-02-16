Высокие технологии и уникальное оборудование как средство реабилитации для детей с трудностями развития. В технопарке Кванториум-33 прошла особенная экскурсия разработанная маленькими учеными для своих ровесников.

Высокие технологии и уникальное оборудование как средство реабилитации для детей с трудностями развития. В технопарке Кванториум-33 прошла особенная экскурсия разработанная маленькими учеными для своих ровесников.Юные посетители Кванториума внимательно слушают своего наставника и постигают основы инженерного образования. Учатся изобретать и мыслить креативно. Проект, разработанный детьми для детей, помогает не только общению, но и учит работать в команде. Новый формат виртуальной экскурсии "Владимир древний и современный"- пока сырой и требует доработки, однако его идея и воплощение достойны особого внимания, говорит его автор Даниил Иванов.Даниил Иванов, ученик технопарка "Кванториум-33":- Призвать школьников лучше изучать историю, так как детям уже не нравится листать книжки мы придумали такой способ чтобы просто рассказывать простые вещи о памятники и школьники это запоминали.Суть проста- чтобы картинка ожила и памятник превратился в трехмерную модель, достаточно скачать приложение и навести на открытку мобильный телефон. Проект может и должен быть использован не только как электронно-образовательный ресурс для изучения истории, но служить наглядным пособием, демонстрировать , чего можно добиться при помощи науки и фантазии, говорит методист технопарка Екатерина БеляеваЕкатерина Беляева, технопарка "Кванториум-33":- Поспособствовать развитию личностных результатов духовно-нравственных ценностей молодежи мы решили создать проект, чтобы он был интересен, не просто открытки, сайт, мы решили сделать с поддержкой дополненной реальности.По мнению сотрудников Кванториума, любой технологичный процесс крайне увлекателен. Здесь всегда готовы помочь пытливым детским умам стать будущими Кулибинами и Королевыми. Именно критическое мышление и есть настоящий двигатель прогресса.Александр Сыпченко, Андрей Синягин"Вести-Владимир"