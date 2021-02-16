Её направили в больницы Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального, Собинки, Александрова и Петушков.

В регион дополнительно поступило 12 тысяч 400 доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщается на сайте областной администрации. Её направили в больницы Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального, Собинки, Александрова и Петушков. Всего в регионе развёрнуто 48 пунктов вакцинации, а также 17 мобильных ФАПов. На 15 февраля первый компонент получили уже более 26 тысяч жителей. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, электронную регистратуру или единому номеру 122.