Авария произошла накануне в 18-24 на улице Мичурина.

Авария произошла накануне в 18-24 на улице Мичурина.В результате столкновения двух автомобилей пострадал 1 человек, погибших нет. Проводилась деблокировка пострадавшей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек.