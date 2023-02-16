Поставщик не смог доказать в суде свою правоту.

Мэрия Владимира выиграла суд у компании «Транс-Альфа» по делу о расторжении контракта на поставку пяти троллейбусов «Авангард». Решение вынес областной Арбитраж.Напомним, что в сентябре прошлого года вологодская фирма выиграла аукцион на поставку электротранспорта. Однако в прописанные в договоре сроки подвижной состав так и не приехал во Владимир. Власти разорвали контракт в одностороннем порядке. «Транс-Альфа» подала в суд.Как пояснили представители «Транс-Альфа», сроки оказались сорваны из-за задержки поставки мостов на троллейбусы зарубежным партнёром.«Мы просили продлить контракт, но мэрия отказалась. К слову, антимонопольщики признали наши действия добросовестными. Более того, УФАС считает незаконным расторжение мэрией контракта с поставщиком», - уточнили в пресс-службе ТД «Транс-Альфа», подкрепив свои доводы официальными документами.Однако мнение ФАС не истина в последней инстанции. Суд признал действия мэрии законными.«Из-за недобросовестности поставщика было сорвано обновление троллейбусного парка, и теперь нужно найти выход из этой непростой ситуации», - подчеркнули в пресс-службе города, комментируя итоги разбирательств.