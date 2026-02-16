Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков провел совещание по ключевым вопросам жизни города. Главными темами обсуждения стали борьба с последствиями снегопадов и

Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков провел совещание по ключевым вопросам жизни города. Главными темами обсуждения стали борьба с последствиями снегопадов и подготовка к предстоящему весеннему паводку. Об этом сообщили в горадминистрации. В ближайшие две недели в городе ожидается новая волна метелей, поэтому коммунальным службам поручили активнее очищать улицы и крыши от наледи. Из-за