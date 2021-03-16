Женщина-эпоха. Поздравления с 90-летием принимает Алиса Аксёнова. Почётного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника с юбилеем поздравили первые лица области, работники культуры

Женщина-эпоха. Поздравления с 90-летием принимает Алиса Аксёнова. Почётного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника с юбилеем поздравили первые лица области, работники культуры и представители музейного сообщества. Глава региона наградил Алису Ивановну «Знаком великого князя Андрея Боголюбского». Многие годы музейщица является советником губернатора. Более 50 лет Алиса Аксёнова посвятила музею и, по сути, создала настоящую империю. Она стала первым