На одного меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 28 902. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 18

На одного меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 28 902. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 18 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (8 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (7 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 544