Для заблаговременного обеспечения граждан продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

Для заблаговременного обеспечения граждан продуктами питания и другими товарами первой необходимости.Отделением ПФР по Владимирской области принято решение об опережающем финансировании пенсий и иных социальных выплат за апрель и май 2021 года пенсионерам, проживающим на территории возможного подтопления.Так, в марте досрочно получат пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель 137 жителей трёх населённых пунктов Вязниковского района: посёлка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы.Кроме того, в марте будет осуществлено финансирование пенсий и социальных выплат за апрель и май 92 жителей 13 населённых пунктов Муромского района: сёл Алешунино, Благовещенское и Польцо, деревень Боровицы, Борок, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково, Сафоново, Сосницы и Шумилиха, а также 35 жителей 4 населённых пунктов Меленковского района: деревень Анохино, Елино, Шохино и улицы Заводская деревни Усад.Такое решение принято на основании прогнозных оценок комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администраций Вязниковского, Меленковского и Муромского районов.Финансирование досрочной выплаты пенсий и пособий будет произведено с учётом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма дополнительных выплат составит более 6,4 млн рублей.