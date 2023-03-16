Скачок атмосферного давления и понижение ночных температур ожидают завтра жителей Владимирской...

Скачок атмосферного давления и понижение ночных температур ожидают завтра жителей Владимирской области.Завтра, 17 марта во Владимирской области погода будет пасмурная, по прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег.Температура воздуха днем повысится до +2°C. Ночью столбик термометра опустится до -5°C.Ветер северный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток повысится от 747 до 760 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе - так и весна на дворе». Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает.Фото pxfuel.com