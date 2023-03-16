Продолжительность перебоев превысила 10 часов, что превысило допустимые нормативы.

Во Владимире жителям 26 домов сделали перерасчёт за тепло. Об этом рассказали в горпрокуратуре.В январе из-за ремонта теплосетей на улице Лакина и проспекте Строителей в 26 домах отключали теплоснабжение. В результате без тепла и горячей воды оставались более 4500 горожан. Продолжительность перебоев превысила 10 часов, что превысило допустимые нормативы.В результате ресурсоснабжающую организацию попросили сделать перерасчёт. Он произведён в квитанциях за февраль.