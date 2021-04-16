Во Владимирской области создан круглосуточный номер «128». Это такой же телефон спасения, как и «112». Только помощь по нему оказывают волонтёры. На линии «128» помогают пенсионерам, одиноким

Во Владимирской области создан круглосуточный номер «128». Это такой же телефон спасения, как и «112». Только помощь по нему оказывают волонтёры. На линии «128» помогают пенсионерам, одиноким матерям, многодетным семьям. Как устроена работа волонтерского проекта «Служба срочной социальной помощи» и какую конкретно поддержку могут получить жители? На эти вопросы в прямом эфире ответит соавтор проекта