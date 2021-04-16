Служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого.

Утром 13 апреля в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин, находящийся в одной из местных деревень. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По указанному адресу также прибыл младший инспектору-кинолог кинологического направления МО МВД России "Муромский" прапорщик полиции Антон Дергачев.На месте полицейские обнаружили поврежденное окно, а сотрудники магазина пояснили, что из помещения пропали продукты.Полицейский-кинолог пустил по следу четвероногого напарника – служебную собаку по кличке Макс.Немецкая овчарка взяла след у торговой точки и спустя время привела к дому 47-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное полицейские обнаружили в этом же доме.Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ.Справочно:Полицейский Антон Дергачев и служебная собака Макс работают вместе с 2018 года. За время совместной работы кинологический тандем помог в раскрытии 11 преступлений различной степени тяжести.