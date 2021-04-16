Заливной Боголюбовский луг - ежегодное место притяжения туристов и фотографов. Нерль и Клязьма вышли из берегов, сделав храм Покрова на Нерли недоступнее и этим ещё привлекательнее.

Заливной Боголюбовский луг - ежегодное место притяжения туристов и фотографов. Нерль и Клязьма вышли из берегов, сделав храм Покрова на Нерли недоступнее и этим ещё привлекательнее. Попыталась добраться до церкви и наша съемочная группа.- Конец апреля-май самое время приехать в Боголюбово и прогуляться до одного из самых красивых храмов России. Только вот добраться до церкви не так уж просто. Мужчинам понадобятся высокие резиновые сапоги, а женщинам - крепкие мужские руки.Разлив Нерли и Клязьмы в поселке Боголюбово виден ещё с высоты перехода над железнодорожными путями. Луг, деревья - под водой, а в ней отражается весеннее голубое небо. В этом году, отмечают местные, реки "скромничают", разливы невелики. Однако по каменной дорожке пройти получится не везде. Даже босиком. Но туристам это абсолютно не мешает.Анна, турист:- Хотели посмотреть Боголюбово именно во время разлива. Дойдем до самой ближней точки к церкви, на сколько получится. Впечатления самые прекрасные, прекрасный день, очень тепло и хочется насладится этой красотой.Светлана, турист:- Я приехала из Москвы сегодня прогуляться в свой День Рождения по Владимирской области.- Поздравляем вас с Днем Рождения!-Спасибо!Наталья, турист:- У меня художница знакомая в Москве. Она меня попросила снять разлив. Первое, что я заметила , из города когда приехала, воздух хороший.- А как вы добрались до сюда?- А мы разулись босичком по воде, потом по травке.Половодье на Нерли - кладезь удачных снимков. Это последние работы гУсевского фотографа Виктора Львова. "Подойти поближе и о многом спросить не удалось, но в этих стенах есть сердце и вены", - пишет Виктор. А вот владимирского фотолюбиля Константина Захарова привлекли ночные виды. "Главное правило встречи рассвета, - пишет Константин, - Быть на месте затемно. Только тогда рассвет будет твой целиком, от начала и до самого конца."На Боголюбовский монастырь приходится любоваться издалека. Последнее водное препятствие возможно преодолеть только на лодке, но в этом году их почему-то нет. До самой церкви туристы добираются в обход: слева под железной дорогой ближе к мосту через Нерль или обогнув несколько километров по правой стороне. Интересный факт! Сам Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен на рукотворном холме, на стрелке у слияния Нерли и Клязьмы - древних торговых путей. Он являлся ориентиром для кораблей. Прошло время, реки изменили русло, а холм остался. И его не могут залить даже самые сильные паводки.Семен Карпов:- Привычная дорога, ведущая к церкви Покрова на Нерли частично затоплена после половодья. Но, как говорят туристы, зачем пользоваться путями обхода, если можно разуться и насладиться весенне водой и солнцем. Так поступили и мы, наша съемочная группа.Любовь Истратова, Семен Карпов