Заливной Боголюбовский луг - ежегодное место притяжения туристов и фотографов. Нерль и Клязьма вышли из берегов, сделав храм Покрова на Нерли недоступнее и этим ещё привлекательнее.
Заливной Боголюбовский луг - ежегодное место притяжения туристов и фотографов. Нерль и Клязьма вышли из берегов, сделав храм Покрова на Нерли недоступнее и этим ещё привлекательнее. Попыталась добраться до церкви и наша съемочная группа.
- Конец апреля-май самое время приехать в Боголюбово и прогуляться до одного из самых красивых храмов России. Только вот добраться до церкви не так уж просто. Мужчинам понадобятся высокие резиновые сапоги, а женщинам - крепкие мужские руки.
Разлив Нерли и Клязьмы в поселке Боголюбово виден ещё с высоты перехода над железнодорожными путями. Луг, деревья - под водой, а в ней отражается весеннее голубое небо. В этом году, отмечают местные, реки "скромничают", разливы невелики. Однако по каменной дорожке пройти получится не везде. Даже босиком. Но туристам это абсолютно не мешает.
Анна, турист:
- Хотели посмотреть Боголюбово именно во время разлива. Дойдем до самой ближней точки к церкви, на сколько получится. Впечатления самые прекрасные, прекрасный день, очень тепло и хочется насладится этой красотой.
Светлана, турист:
- Я приехала из Москвы сегодня прогуляться в свой День Рождения по Владимирской области.
- Поздравляем вас с Днем Рождения!
-Спасибо!
Наталья, турист:
- У меня художница знакомая в Москве. Она меня попросила снять разлив. Первое, что я заметила , из города когда приехала, воздух хороший.
- А как вы добрались до сюда?
- А мы разулись босичком по воде, потом по травке.
Половодье на Нерли - кладезь удачных снимков. Это последние работы гУсевского фотографа Виктора Львова. "Подойти поближе и о многом спросить не удалось, но в этих стенах есть сердце и вены", - пишет Виктор. А вот владимирского фотолюбиля Константина Захарова привлекли ночные виды. "Главное правило встречи рассвета, - пишет Константин, - Быть на месте затемно. Только тогда рассвет будет твой целиком, от начала и до самого конца."
На Боголюбовский монастырь приходится любоваться издалека. Последнее водное препятствие возможно преодолеть только на лодке, но в этом году их почему-то нет. До самой церкви туристы добираются в обход: слева под железной дорогой ближе к мосту через Нерль или обогнув несколько километров по правой стороне. Интересный факт! Сам Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен на рукотворном холме, на стрелке у слияния Нерли и Клязьмы - древних торговых путей. Он являлся ориентиром для кораблей. Прошло время, реки изменили русло, а холм остался. И его не могут залить даже самые сильные паводки.
Семен Карпов:
- Привычная дорога, ведущая к церкви Покрова на Нерли частично затоплена после половодья. Но, как говорят туристы, зачем пользоваться путями обхода, если можно разуться и насладиться весенне водой и солнцем. Так поступили и мы, наша съемочная группа.
Любовь Истратова, Семен Карпов