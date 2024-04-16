До 10 лет тюрьмы грозит жителю Гороховецкого района за приобретение и хранение наркотиков В...

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Гороховецкого района за приобретение и хранение наркотиковВ Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина был задержан сотрудниками полиции в марте 2024 года. В нагрудном кармане куртки полицейские обнаружили полимерный сверток, обмотанный изолентой."Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство-смесь, содержащая в своем составе наркотическое средство «мефедрон», массой 1,11 грамма, что является крупным размером", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Обвиняемый пояснил, что наркотики он заказал в интернете, получил координаты местонахождения тайника-закладки и, забрав запрещенное средство, хранил его при себе для личного потребления.В настоящее время уголовное дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Фото: freepik.com