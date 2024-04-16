В 2024 году 18 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса «Туристский...

В 2024 году 18 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца»Конкурс на лучший сувенир второй год подряд проводит Союз городов Золотого кольца. Главная цель конкурса – определение новых тенденций в производстве сувенирной продукции и поддержка мастеров, работающих в городах Золотого кольца.В 2024 году на конкурс было подано более 140 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова, Суздаля, Углича, Ярославля, Московской области. Также свое видение сувенира маршрута предложили производители из Ейска, Вологды, Смоленска и других городов.В финал вышли 62 участника со 103 работами в пяти номинациях и трех ценовых категориях. Представленные сувениры связаны с историей, культурой, достопримечательностями маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Напомним, что в 2023 году 6 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса. А В 2024 году - 18 сувениров из Владимирской области вошли в число победителей и призеров конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца».Здесь и «Монпансье леденцовое с видами города», и «Владимирский вишневый гостинец», и «Книга-путеводитель по древнему Владимиру», и «Настенный квартальный календарь «Александров - душа Золотого кольца», и «Брошь с росписью на перламутре «Храм Покрова на Нерли», и многое-многое другое.Со всеми победителями можно ознакомиться в группе "ВКонтакте" или на сайте администрации города Владимира.Фото: Правительство Владимирской области