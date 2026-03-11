Едет по городу новый русский, на светофорах не тормозит, скорость - за двести, словом, все, что возможно, нарушает. Тут выскакивает на обочину гаишник, жезлом машет, свистит... Новый руский мимо него - вжик! Тот по рации следующему посту - "Мерс", номер такой-то, задержать срочно! На следующем посту мент выскакивает, свистит, жезлом машет, а новый русский - вжик мимо!.. Словом, на пятом или шестом посту заблокировали дорогу, шипы на асфальт кинули, ментов человек двести, все свистят, жезлами машут... Новый русский перед ними останавливается, опускает стекло:
- Ну, блин, не бережете вы себя, продавцы полосатой колбасы!
еще анекдот!