В городе Костерёво из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли троих человек Вчера (15 апреля 2024...

В городе Костерёво из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли троих человекВчера (15 апреля 2024 года) около 12 дня произошел пожар в городе Костерево на улице Горького. Предварительная площадь возгорания два квадратных метра.Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС спасено 3 человека. Эвакуировано 6 человек, из них 2 ребенка.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области