Владимирская епархия конфликтует с учредителями Суздальской православной гимназии Родители...

Владимирская епархия конфликтует с учредителями Суздальской православной гимназииРодители воспитанников Суздальской Православной гимназии волнуются, что их дети останутся без аттестатов. Причина - в недофинансировании школы и в конфликте с владимирской епархией. Церковники настаивают на смене состава учредителей. Подробности - у Дарьи Давыдовой.Жизнь в гимназии идет своим чередом. Хлеб насущный, пища духовная. В актовом зале хор репетирует пасхальный концерт. В кабинете русского проходят времена глаголов. Взрослым непонятно будущее.Наталья Ильина, преподаватель:- Мы надеемся, что мы выстоим. Мы надеемся, что у епархии хватит разума и совести, и гимназия останется, как есть.Полагая, что это очередная проверка, съемочную группу "Вестей" встречает директор. Нина Аникина рассказывает, как устроен учебный процесс, про успехи детей и сложившийся коллектив.Нина Аникина, директор:- Есть у нас люди, учителя, которые работают с нами десяток лет, некоторые - два десятка.Учреждение исключительное еще и потому, что гимназия в Суздале - единственная из девяти школ митрополии сейчас не получает областное финансирование. Это одновременно - и причина, и следствие затяжного конфликта с епархией, которая намерена поменять устав школы и стать ее единоличным учредителем.Иерей Алексей Кузьминых, помощник секретаря Владимирской епархии:- Из состава учредителей планируется выход сторонней организации, а именно ВООО «Родители, педагоги и православная общественность – за русскую традиционную нравственную школу». Эта организация нарушает закон РФ и внутренне распоряжение Епархиального Совета о том, что гимназии необходимо иметь одного учредителя. А после перерегистрации учебное заведение сможет рассчитывать на гранты, которые не получает уже два года.Нину Аникину обвиняют в неподчинении правящему Архиерею, епархиальному совету, и в том, что она завела ситуацию в тупик. Сама же директор уверена: реорганизация поставит крест на всей гимназии.Нина Аникина, директор:- Реорганизация и перерегистрация приведет к потере лицензии, к потере аккредитации, потере соответствующих документов. Это ясно, как божий день. И юристы нам дали соответствующее заключение. Мало того, что прервется финансирование, наши дети даже не получат аттестаты.Коллектив и неугодные соучредители открыто указывают на имущественные интересы церкви."- Первое, что приходит в голову, - это здание.- Здание?- Здание в центре города. Такие идеи давно витают, и нам о них доносили. О том, что это будет паломнический центр."Здание на улице Васильевской, к слову, целиком находится в собственности епархии.Юлия Бутрякова говорит, что за год с проверками здесь побывали все - от пожарных до инспекторов Московской патриархии. Нарушения, которые были найдены, устранены. Но осадочек остался.Юлия Бутрякова, учредитель Суздальской Православной гимназии:- Ну, это явно заказано. Проверки заказаны. Потому что пытаются потопить.- Я правильно понимаю, что вопрос стоит так: кто первый отойдет в сторону?- Ну, наверное так. Потому что из той встречи, которая была в епархии, мы поняли, что там будут стоять до конца.В епархиальном управлении делают важное уточнение. Никаких изменений в жизни гимназии не предвидится до конца 2024 учебного года. То есть все дети, которые заканчивают учебу этой весной, - получат аттестаты.Остальным никто - ни с той, ни с другой стороны - ничего не может гарантировать. Вместе с тем в гимназии вовсю идет набор в первый класс. Конкурс - почти два человека на место.Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".