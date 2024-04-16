В понедельник на дорогах Владимира пострадали сразу двое несовершеннолетних. Одного из них сбила машина на улице Северной. Другой, 15-летний подросток, находился за рулем питбайка в Юрьевце и

В понедельник на дорогах Владимира пострадали сразу двое несовершеннолетних. Одного из них сбила машина на улице Северной. Другой, 15-летний подросток, находился за рулем питбайка в Юрьевце и попал в ДТП. Обоих госпитализировали. Первая авария произошла 15 апреля в 16:25 на улице Северной. Мальчик пытался перебежать дорогу возле дома №110 в неположенном месте. И угодил под