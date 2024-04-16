В понедельник на дорогах Владимира пострадали сразу двое несовершеннолетних. Одного из них сбила машина на улице Северной. Другой, 15-летний подросток, находился за рулем питбайка в Юрьевце и
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2024-vo-vladimire-na-ulice-severnoj-sbili-11-letnego-malchika-perebegayushhego-dorogu.html" target="_blank">Во Владимире на улице Северной сбили 11-летнего мальчика, перебегающего дорогу</a> - В понедельник на дорогах Владимира пострадали сразу двое несовершеннолетних. Одного из них сбила машина на улице Северной. Другой, 15-летний подросток, находился за рулем питбайка в Юрьевце и
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2024-vo-vladimire-na-ulice-severnoj-sbili-11-letnego-malchika-perebegayushhego-dorogu.html]Во Владимире на улице Северной сбили 11-летнего мальчика, перебегающего дорогу[/url] - В понедельник на дорогах Владимира пострадали сразу двое несовершеннолетних. Одного из них сбила машина на улице Северной. Другой, 15-летний подросток, находился за рулем питбайка в Юрьевце и