Во Владимире появятся 40 умных светофоров
Специальное оборудование установят в областном центре до...
Во Владимире появятся 40 умных светофоров
Специальное оборудование установят в областном центре до конца этого года. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов.
Их появление поможет сократить количество пробок, аварий, сделать обстановку на дороге более удобной для автолюбителей и безопасной.
Светофоры будут самостоятельно регулировать время работы красного сигнала, в зависимости от дорожной ситуации.
Пока видеодетекторами и контроллерами оборудованы только 20 светофорных объектов.