Во Владимире появятся 40 умных светофоров Специальное оборудование установят в областном центре до...

Во Владимире появятся 40 умных светофоровСпециальное оборудование установят в областном центре до конца этого года. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов.Их появление поможет сократить количество пробок, аварий, сделать обстановку на дороге более удобной для автолюбителей и безопасной.Светофоры будут самостоятельно регулировать время работы красного сигнала, в зависимости от дорожной ситуации.Пока видеодетекторами и контроллерами оборудованы только 20 светофорных объектов.