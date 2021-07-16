Во Владимирской области продолжает действовать четвертый класс пожарной опасности. Это предпоследний класс из пяти возможных.

Во Владимирской области продолжает действовать четвертый класс пожарной опасности. Это предпоследний класс из пяти возможных.С начала года зафиксировано 55 пожаров в лесах региона, затронутая площадь - более 47 гектаров. Всему виной - аномально жаркая погода. Не спасают редкие грозы, пришедшие в регион на днях. Владимирские леса горят, на границе с Московской областью тлеют торфяники.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС:- По сравнению с прошлым годом, у нас идет увеличение по количеству природных пожаров в лесах. Если взять статистику в целом и по РФ, то у нас данные погодные условия способствуют возгоранию и пожарам в лесах такие же, какие были последствия в 2010 году.