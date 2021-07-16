Во Владимирской области продолжает действовать четвертый класс пожарной опасности. Это предпоследний класс из пяти возможных.
Во Владимирской области продолжает действовать четвертый класс пожарной опасности. Это предпоследний класс из пяти возможных.
С начала года зафиксировано 55 пожаров в лесах региона, затронутая площадь - более 47 гектаров. Всему виной - аномально жаркая погода. Не спасают редкие грозы, пришедшие в регион на днях. Владимирские леса горят, на границе с Московской областью тлеют торфяники.
Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС:
- По сравнению с прошлым годом, у нас идет увеличение по количеству природных пожаров в лесах. Если взять статистику в целом и по РФ, то у нас данные погодные условия способствуют возгоранию и пожарам в лесах такие же, какие были последствия в 2010 году.