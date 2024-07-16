Детским садам и школам Владимирской области выделили 300 миллионов рублей на благоустройство внутренних территорий. Деньги распредели между 21 муниципальным образованием, рассказал

Детским садам и школам Владимирской области выделили 300 миллионов рублей на благоустройство внутренних территорий. Деньги распредели между 21 муниципальным образованием, рассказал губернатор региона в соцсетях. Сумма на ремонт зависела от величины населенного пункта и степени необходимости благоустройства. Самые крупные дотации ушли во Владимир, Ковров, Муром, Вязниковский, Александровский и Собинский районы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!