С января по июнь 2024 года 215 тыс. человек стали пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы, что на 60% больше, чем годом ранее.

С января по июнь 2024 года 215 тыс. человек стали пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».Серьёзное увеличение количества пассажирских перевозок произошло по той причине, что на данном направлении были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Также на электричке удобно добираться в период летнего дачного сезона, минуя пробки на автотрассах.Дополнительные поезда будут курсировать ежедневно до 30 ноября.Нижний Новгород – Моховые Горы:· №6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52;· №6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;· №6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;· №6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10;· №6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10.Моховые Горы – Нижний Новгород:· №6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24;· №6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42;· №6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;· №6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08;· №6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01;· №6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.