С января по июнь 2024 года 215 тыс. человек стали пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы, что на 60% больше, чем годом ранее.
С января по июнь 2024 года 215 тыс. человек стали пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».
Серьёзное увеличение количества пассажирских перевозок произошло по той причине, что на данном направлении были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Также на электричке удобно добираться в период летнего дачного сезона, минуя пробки на автотрассах.
Дополнительные поезда будут курсировать ежедневно до 30 ноября.
Нижний Новгород – Моховые Горы:
· №6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52;
· №6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;
· №6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;
· №6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10;
· №6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10.
Моховые Горы – Нижний Новгород:
· №6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24;
· №6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42;
· №6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;
· №6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08;
· №6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01;
· №6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.