Жизни еще нескольких человек забрал купальный сезон 2024 года. Вот уже 26 человек погибли во Владимирской области. Два последних случая произошли во Владимире и Камешковском районе. 15 июля в 23:30

Жизни еще нескольких человек забрал купальный сезон 2024 года. Вот уже 26 человек погибли во Владимирской области. Два последних случая произошли во Владимире и Камешковском районе. 15 июля в 23:30 спасателям поступило сообщение об утонувшем в Семязинском пруду. Тело 41-летнего мужчины вытащили на берег местные жители. Как сообщили в МЧС, купался он в состоянии алкогольного